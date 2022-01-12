12.01.2022 (09:00)

Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО в составе батальонов приступили к первым занятиям в полевых условиях в новом году

Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп (БТГр) мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО), а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии приступили к первым занятиям в новом году на общевойсковых полигонах.

Боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 20 общевойсковых полигонах. Занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук – в Астраханской области, Тарское – в Северной Осетии, Николо-Александровский и Серноводский – на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский – в Ростовской области, Гвардейский и Альпийский в Чеченской Республике, Кобу-Баши – в Карачаево-Черкессии, Нестеровский – в Ингушетии, Дальний в Дагестане, Ангарский и Опук – в Крыму, Раевский – на Кубани. Также к занятиям по боевой подготовке приступили подразделения военных баз ЮВО на штатных полигонах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Батальонные тактические группы освоят новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. В интересах командиров тактических групп и под их управлением будут задействованы мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотной авиацией, тактические группы аэрозольного противодействия и тактические радиоэлектронной маскировки.

Также командиры подразделений освоят способы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, оснащенной стрелковым оружием повышенной мощности, в том числе минометами.

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