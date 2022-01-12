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12.01.2022 (08:45)

Мотострелки ВВО в Бурятии отработали задачи по ведению маневренной обороны в степной и лесостепной местности

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия  подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа отработали задачи по организации маневренной обороны в степной и лесостепной местности.

В ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие выполнили нормативы по инженерному оборудованию оборонительных рубежей и запасных огневых позиций, используя особенности естественного ландшафта местности.

На практической части были отработаны задачи по ведению маневренной обороны с организацией засад и короткими огневыми контратаками с целью ослабления основных сил условного противника.

 Особое внимание было уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

В мероприятии  было задействовано несколько сотен военнослужащих, а также десятки единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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