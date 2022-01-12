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12.01.2022 (08:30)

На полигонах ВВО в Республике Бурятия началась подготовка военнослужащих к конкурсу «Снайперский рубеж»

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к подготовке в составе снайперских пар и групп к участию в конкурсе «Снайперский рубеж». Офицеры и инструкторы в течение месяца проведут обучение штатных и внештатных снайперов на полигонах «Бурдуны» и «Дивизионный» в сложных климатических условиях.

В ходе занятий вновь прибывшие военнослужащие научатся правилам индивидуального прицеливания и выбору целей из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и низкие температурные режимы.

На занятиях с использованием подручных и естественных средств маскировки военнослужащие научатся применять современные дальномеры, метеостанции, радиостанции, комплексы разведки и навигации.

Основное внимание при подготовке молодых снайперов на тактико-специальной и огневой подготовке будет уделяться маскировке и ведению учебного боя в парах и в составе групп.

К практическим занятиям привлечено несколько сотен военнослужащих из снайперских и разведывательных подразделений объединения.

Завершится подготовка снайперских пар и групп состязаниями, условиями которого являются  выполнение стрельб из штатного оружия по различным целям на дальностях от 100 до 1500 метров, в том числе в ночное время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Конкурсы , Снайперы
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