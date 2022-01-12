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12.01.2022 (08:15)

Подразделения РХБ защиты ВВО в Забайкалье начали дезинфекцию военных объектов

Расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае,  начали  профилактическую дезинфекцию военных объектов.

Мероприятия по дезинфекции выполняются с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний.

Личный состав подразделений РХБ защиты оснащён автономными комплектами дезинфекции ДКВ-1К с универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК на основе гипохлорита кальция, а также средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи лица и глаз.

Ежедневно специальной обработке подвергаются контрольно-пропускные пункты, места проживания личного состава, столовые, клубы и дежурные транспортные средства.

Всего в проведении дезинфекции задействовано более 6 единиц техники АРС-14КМ и 50 военнослужащих из состава подразделения РХБ защиты.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , COVID-19
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