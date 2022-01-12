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12.01.2022 (08:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах приступили к боевым стрельбам в составе отделений

Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах приступили к боевым стрельбам в составе отделений.

В ходе стартовавших занятий и боевых стрельб, личным составом армейского корпуса ВВО отрабатываются навыки ведения современного боя в составе отделений, расчётов и экипажей. Помимо этого, военнослужащими осваивается тактика действий в обороне, наступлении, марше, а также в городских условиях.

Для отработки городского боя на специально подготовленной площадке полигона Успеновский установлены различные укрытия и элементы зданий, которые воспроизводят городскую обстановку.

Мишени, имитирующие личный состав и бронетехнику условного противника поражались из автоматов, ручных пулеметов, гранатометов, а также штатного вооружения боевых машин. При этом командиры отделений совершенствовали свои навыки управления подразделениями и огнём, а механики-водители отрабатывали вождение боевых машин по пересеченной местности и в условиях ограниченной видимости.

В ходе выполнения учебно-боевых задач около половины учебного времени было отведено на выполнение стрельб  ночью, при этом дистанция стрельбы и скорость движения мишеней постоянно увеличивались.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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