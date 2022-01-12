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12.01.2022 (07:45)

В Хабаровском крае начались полеты истребителей Су-35 ВВО

Пилоты истребительной авиационной части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, в ходе учебно-тренировочных полётов выполнили фигуры высшего и сложного пилотажа на современных истребителях поколения 4++ Су-35.

Лётчики отработали лётно-тактические задания на минимальных и сверхзвуковых скоростях с использованием устройства для изменения вектора тяги авиационных двигателей боевых самолётов.

Также, пилоты Су-35 отработали элементы воздушного боя с перехватом высотных скоростных целей.

Благодаря особенностям конструкции силовой установки Су-35, лётчики способны выполнять «кобру Пугачёва».

Кроме того, в полёте был практически отработан каждый элемент предпусковой подготовки ракет класса «воздух-воздух»  и практическое применение средств радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Истребительная авиация
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