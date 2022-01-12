12.01.2022 (07:45)
В Хабаровском крае начались полеты истребителей Су-35 ВВО
Пилоты истребительной авиационной части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, в ходе учебно-тренировочных полётов выполнили фигуры высшего и сложного пилотажа на современных истребителях поколения 4++ Су-35.
Лётчики отработали лётно-тактические задания на минимальных и сверхзвуковых скоростях с использованием устройства для изменения вектора тяги авиационных двигателей боевых самолётов.
Также, пилоты Су-35 отработали элементы воздушного боя с перехватом высотных скоростных целей.
Благодаря особенностям конструкции силовой установки Су-35, лётчики способны выполнять «кобру Пугачёва».
Кроме того, в полёте был практически отработан каждый элемент предпусковой подготовки ракет класса «воздух-воздух» и практическое применение средств радиоэлектронной борьбы.