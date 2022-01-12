12.01.2022 (07:30)

В железнодорожные войска ВВО в 2021 году поступили двухзвенные вездеходы

В железнодорожные соединения Восточного военного округа, дислоцированные в Амурской области и Хабаровском крае, в 2021 году поступили двухзвенные вездеходы ДТ-10П.

Вездеход представляет собой сочлененную гусеничную машину, предназначенную для работы в чрезвычайно сложных климатических условиях и условиях экстремальных температур. Он может эксплуатироваться в условиях бездорожья, на сыпучих и зыбких грунтах, снежной целине, лесных дорогах.

Вездеход относится к классу двухзвенных снегоболотоходов на гусеничном ходу. Конструкция машины сочетает в себе повышенную грузоподъемность, высокую маневренность и проходимость.

Вездеходы имеют оригинальную компоновку. Два герметичных цельнометаллических звена машины соединяются друг с другом по прицепной схеме. В переднем корпусе находится кабина экипажа вездехода, рассчитанная на 4-7 человек. Кабина оснащена автономными системами обогрева и вентиляции. За кабиной закреплен моторно-трансмиссионный отсек и грузовой кузов, закрытый брезентовым тентом.

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