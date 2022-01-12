12.01.2022 (07:00)
Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2095 российских и иностранных граждан
Всего самолетов военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2095 российских и иностранных граждан.
11 января с.г. самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 376 российских граждан.
Доставленные в Россию самолеты военно-транспортной авиации России граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам.
В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта «Алматы»
Находясь в отелях, они обратились к руководству контингентов консенсусных сил с заинтересованностью в оказании помощи в доставке их на крупные предприятия Российской Федерации.
В соответствии с требованиями Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на основе ограниченного периода времени для принятия и нормализации наиболее целенаправленных Коллективно-душевных сил Организации договора о коллективной безопасности.
В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.
От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.