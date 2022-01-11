11.01.2022 (20:00)

Заявление командующего КМС ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковника Андрея Сердюкова



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Заявление командующего КМС ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковника Андрея Сердюкова

Командующий миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковник Андрей Сердюков:

«Коллективные миротворческие силы ОДКБ продолжают нести службу по охране важных государственных, военных и социально-значимых объектов Республики Казахстан.

За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще 5 социально-значимых объектов под охрану.



Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Республики Казахстан стабилизировать обстановку в стране.



В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны.



После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. »

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