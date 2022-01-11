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11.01.2022 (22:00)

Кадеты КМКВК приняли участие в VI Всеармейском конкурсе по программированию среди обучающихся довузовских образовательных учреждений Минобороны России «ИнфоТехКвест»

Кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса приняли участие в отборочном этапе Всеармейского интеллектуального состязания в области IT-технологий, организатором которого являются Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного и Кадетский корпус (школа IT-технологий) (г. Санкт-Петербург). Целью конкурса  является выявление и развитие у обучающихся профильных творческих способностей и интереса к программированию. Для выполнения задач от конкурсантов требовалось знание различных алгоритмов, умение эффективно их реализовать с использованием различных структур данных.

Девять кадет второй, третьей и четвертой роты включились в трудную и увлекательную борьбу за титул лучшего программиста страны среди довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации. Юные программисты КМКВК показали высокий уровень подготовки, упорство и желание совершенствоваться в области информатики. По итогам трехчасовых состязаний два воспитанника КМКВК стали обладателями дипломов второй и третьей степени: Марков Григорий (32 взвод) и Клубов Дмитрий (22 взвод).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Кадетский корпус , Военное образование , Конкурсы
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