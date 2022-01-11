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11.01.2022 (21:30)

Военная академия РВСН обеспечена учебно-тренировочными средствами на 96%

За последние несколько лет в РВСН поступило более трехсот современных учебно-тренировочных средств (УТС), все они по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделения.

В 2021 году завершен ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса академии – более 100 учебных аудиторий. Обеспеченность ВА РВСН современными учебно-тренировочными средствами составляет 96%. Все это позволяет готовить специалистов-ракетчиков необходимой квалификации, качество подготовки которых стабильно и не уступает ведущим техническим вузам страны.

Программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины.

Тренажеры позволяют моделировать в виртуальном режиме любую обстановку с отработкой различных вводных. Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые объединены в одну учебно-­тренировочную сеть и обеспечивают проведение занятий по единому замыслу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия , Военное образование
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