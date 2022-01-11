11.01.2022 (21:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации подвели итоги формирования коллективного иммунитета от COVID-19 за 2021 года

В соединении дальней авиации, дислоцированном на территории Калужской, Мурманской и Саратовской областей, в результате проведения массовой иммунизации военнослужащих сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции. За последнее время военнослужащих с признаками COVID-19 медицинскими специалистами не выявлено.

К концу 2021 года в Энгельсском соединении дальней авиации первым компонентом отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» ревакцинировано 100% военнослужащих и членов их семей. Более 80% прошли полный курс ревакцинации от COVID-19.

В авиационных полках дальней авиации продолжаются мероприятия по ревакцинации личного состава против новой короновирусной инфекции.

Курс ревакцинации проходят не только военнослужащие, но и специалисты гражданского персонала воинских частей, получившие полный курс вакцинации до 1 июня 2021 года. Ревакцинация проводится на базе медицинских пунктов соединения, а также с участием выездных бригад военных медиков. На повторную ревакцинацию каждый военнослужащий и гражданский служащий дает добровольное согласие.

В соответствии с план-графиком ревакцинации военнослужащих, составленным специалистами медицинской службы, двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» планируется привить более 2 тысяч человек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице