11.01.2022 (20:30)
В Калужской области военнослужащие дальней авиации наградили ценными подарками наиболее отличившихся юнармейцев
В Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации были проведены праздничные мероприятия с членами Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
В торжественной обстановке наиболее отличившиеся юнармейцы получили грамоты и ценные подарки из рук генерала-армии в запасе Владимира Исакова.
«Несите данную клятву юнармейца через всю вашу жизнь, с верностью и ответственностью. Будьте первыми во всем - в учебе, в спорте, в любом вашем начинании, юнармеец - это образец!
Равняйтесь на тех, кто в разные времена защищал нашу Родину и совершал трудовые подвиги. Успехов и удачи вам, товарищи юнармейцы!
Отдельно хочется поблагодарить ваших родителей и наставников - спасибо вам за достойное воспитание молодого поколения», - сказал во время своего выступления Владимир Исаков.
Также военнослужащие дальней авиации провели со школьниками тематические занятия, на которых они могли задать интересующие их вопросы.
Всех участников мероприятия пригласили в столовую на прием пищи, где для них был приготовлен обед.
Данные мероприятия прошли под руководством заместителя командира полка по военно-политической работе подполковника Ивана Субботина. В них приняли участие свыше 100 учеников подшефных школ Кировского района Калужской области.