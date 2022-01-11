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11.01.2022 (20:00)

Начальник Главного управления МЧС по Красноярскому краю посетил новое пожарное депо в Енисейском ОРТЦ

Начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Лисин посетил новое пожарное депо на территории отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении в г. Енисейск.

Командованием Енисейского ОРТЦ была проведена экскурсия по воинской части с посещением комнаты воинской и боевой славы, молельной комнаты и «Суворовского» уголка.

Генерал-лейтенант Игорь Лисин пообщался с молодым пополнением воинской части, а также обсудил особенности несения боевого дежурства в ОРТЦ.

За организацию и проведение данного мероприятия Главному центру предупреждения о ракетном нападении было вручено благодарственное письмо от Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главный центр предупреждения о ракетном нападении , Воздушно-космические силы (ВКС)
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