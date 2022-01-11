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11.01.2022 (19:30)

Военнослужащие РВСН из подмосковной Власихи посетили передвижную выставку «Поезд Победы»

Военнослужащие Власихинского гарнизона осмотрели передвижную экспозицию «Поезд Победы», расположенную в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Подмосковье.

«Поезд Победы» — это единственная в мире выставка, расположенная в движущемся составе. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ее участника Елены Чухнюк.

Передвижная экспозиция состоит из девяти тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду Великой Отечественной войны.

Специально для выставки было создано 150 полноразмерных фигур, использованы реальные предметы военных лет, задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, свыше 140 различных мультимедийных поверхностей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Культура
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