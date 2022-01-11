11.01.2022 (19:00)

Армейские спортсмены в Екатеринбурге провели мастер-класс по тхэквондо

В спортивном зале Екатеринбургского института физической культуры известные армейские спортсмены провели открытый мастер-класс по тхэквондо с юными атлетами из Екатеринбурга и Свердловской области.

Секретами боевого искусства с ребятами поделились Татьяна Минина (Кудашова), старший лейтенант Вячеслав Минин, а также его родной брат Константин Минин.

Более 100 воспитанников спортшкол стали участниками долгожданной встречи со «звездами» большого спорта. От самарского филиала ЦСКА армейских гостей приветствовал начальник спортцентра г. Екатеринбург Рифат Кабиров.

Юные тхэквондисты с огромным азартом и усердием отрабатывали с именитыми наставниками подготовительные упражнения и специальные приемы ведения борьбы. По окончании тренировки наперебой задавали вопросы именитым спортсменам, интересовались их планами на будущий спортивный сезон.

Встреча мастеров и начинающих спортсменов завершилась автограф-сессией, совместным фото.

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