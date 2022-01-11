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11.01.2022 (18:30)

В 2022 году Главное командование Сухопутных войск организует семь конкурсов Армейских международных игр

В 2022 году спланированы подготовка и участие военнослужащих соединений и воинских частей Сухопутных войск в семи конкурсах Армейских международных игр, организуемых Главным командованием Сухопутных войск.

В воинских частях и соединениях уже стартовал отбор военнослужащих, расчетов и экипажей боевых машин на конкурсы «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки» и «Конный марафон».

Опыт, полученный личным составом российских команд в ходе Армейских международных игр по применению вооружения и военной техники, внедрен в систему боевой подготовки. В учебных центрах, подчиненных Главному командованию Сухопутных войск и военным округам сформированы курсы по совершенствованию подготовки экипажей (расчетов) «Стальной охотник», «Стальная вьюга», «Стрела победы». В этом году подготовку на курсах прошли около 300 штатных экипажей (отделений, расчетов).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Конкурсы , АрМИ
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