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11.01.2022 (18:00)

Вертолётчики Северного флота выполнили посадки на палубу фрегата в Баренцевом море

Сегодня экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали в Баренцевом море посадки на палубу фрегата «Адмирал Касатонов», находящегося во флотских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В ходе лётной смены было задействовано пять корабельных вертолётов Ка-27, экипажи корабельных вертолетов совершили 29 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых – в темное время суток.

Кроме того, вертолётчики провели облеты фрегата «Адмирал Касатонов» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

В рамках учебно-тренировочных полетов, наряду с посадками на палубу, вертолетчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Вертолеты
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