11.01.2022 (18:00)
Вертолётчики Северного флота выполнили посадки на палубу фрегата в Баренцевом море
Сегодня экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали в Баренцевом море посадки на палубу фрегата «Адмирал Касатонов», находящегося во флотских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.
В ходе лётной смены было задействовано пять корабельных вертолётов Ка-27, экипажи корабельных вертолетов совершили 29 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых – в темное время суток.
Кроме того, вертолётчики провели облеты фрегата «Адмирал Касатонов» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.
В рамках учебно-тренировочных полетов, наряду с посадками на палубу, вертолетчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.