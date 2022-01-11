11.01.2022 (17:30)

В музее ЦВО в Самаре выставили новейший пистолет Лебедева

В военно-историческом музее Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре выставили оригинальный макет новейшего компактного пистолета Лебедева (ПЛК), выпущенного в серийное производство в конце 2021 года.

Компактные размеры позволяют использовать ПЛК для скрытого ношения, пистолет имеет планку Пикатинни для навесного оборудования. Затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с обеих сторон ПЛК и позволяют одинаково эффективно использовать его правой и левой рукой. Для него используются патроны 9х19 мм.

Гости музея также смогут увидеть копии личных дел великих полководцев таких, как Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, уникальные медали и ордена разных войн и военных конфликтов, письма с фронта, знамена и флаги, раритетное вооружение и стрелковое оружие разных лет.

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