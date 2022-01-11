Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.01.2022 (17:30)

В музее ЦВО в Самаре выставили новейший пистолет Лебедева

В военно-историческом музее Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре выставили оригинальный макет новейшего компактного пистолета Лебедева (ПЛК), выпущенного в серийное производство в конце 2021 года.

Компактные размеры позволяют использовать ПЛК для скрытого ношения, пистолет имеет планку Пикатинни для навесного оборудования. Затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с обеих сторон ПЛК и позволяют одинаково эффективно использовать его правой и левой рукой. Для него используются патроны 9х19 мм.

Гости музея также смогут увидеть копии личных дел великих полководцев таких, как Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, уникальные медали и ордена разных войн и военных конфликтов, письма с фронта, знамена и флаги, раритетное вооружение и стрелковое оружие разных лет.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие подразделений беспилотной авиации ЦВО отработали полеты в сложных метеоусловиях в Сибири
В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ проводится фотовыставка, посвященная 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции
Специалисты РХБ защиты продолжают дезинфекцию воинских частей Самарского гарнизона
Молодые десантники Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ ознакомились с историей Приморского края

Метки:
Центральный военный округ , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false