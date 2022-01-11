11.01.2022 (17:00)

В 2021 году летчики смешанного авиационного соединения ЮВО в Краснодарском крае совершили более 1 тыс. вылетов

В 2021 году летные экипажи смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО), расположенного в Краснодарском крае, совершили более 1 тыс. вылетов для отработки воздушной навигации. Это на 10 % превышает показатели 2020 года.

В частности, свыше 300 вылетов были совершены для участия в мероприятиях авиационного обеспечения боевой подготовки воинских частей и подразделений других видов и родов войск ВС РФ с общим налетом более 400 часов.

Также экипажи штурмовиков Су-25СМ3, многофункциональных истребителей Су-30М2 и Су-27СМ3 выполнили свыше 150 вылетов для практического бомбометания и более 250 вылетов с применением ракетного вооружения по целям на полигонах боевой подготовке.

Особое внимание в прошедшем году было уделено подготовке молодых лётчиков – выпускников 2021 года, которые в среднем налетали по 20 часов.

Общий годовой налёт лётчиков авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО составил свыше 2,7 тыс. часов.

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