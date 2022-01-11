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11.01.2022 (16:45)

В Ярославской области на полигоне Песочное военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ приступили к боевой учебе

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В Ярославской области на полигоне Песочное военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ приступили к боевой учебе. Первыми на полигон прибыли батальоны Ивановского и Костромского парашютно-десантных полков соединения.

В рамках мероприятия боевой подготовки под руководством начальников штабов парашютно-десантных батальонов проходят боевые стрельбы взводов. Основными целями занятий являются отработка действий взводов в обороне и наступлении, а также максимальной слаженности личного состава подразделений при выполнении поставленных задач.

Военнослужащие выполнили стрельбу из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ, а на уровне командиров взводов отработали управление подчиненными подразделениями, принятие верных решений по поступающим вводным. Также было отработано удержание боевого порядка при наступлении на боевых машинах.

В ходе боевых стрельб личный состав подразделений под прикрытием боевых машин вел из штатного оружия огонь с ходу по появляющимся целям на дальностях до 1200 м. При этом военнослужащие захватили огневые позиции условного противника и удержали занятый рубеж до прибытия основных сил, быстро и метко поражения цели.

Всего в боевых стрельбах взводов было задействовано более 10 единиц техники ВДВ и около 100 военнослужащих гвардейского соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Боевая подготовка
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