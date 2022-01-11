11.01.2022 (16:30)

Военнослужащие подразделений беспилотной авиации ЦВО отработали полеты в сложных метеоусловиях в Сибири

Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, провели тренировку по летной подготовке на комплексах «Орлан-10» в сложных метеоусловиях.

В ходе мероприятия расчеты комплексов с БЛА «Орлан-10» совершенствовали навыки ведения воздушной разведки и обнаружения целей на высоте до 4 тыс. метров. Старт БЛА выполнялся с ограниченных площадок при неблагоприятных погодных условиях — в регионе шел снег и дул порывистый ветер. Для обнаружения учебных целей применялись тепловизионные камеры.

В мероприятии принимало участие около 100 военнослужащих, было задействовано 10 единиц военной техники.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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