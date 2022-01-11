11.01.2022 (16:15)
В Центральном федеральном округе к боевой подготовке в полевых условиях приступили около 3 тыс. военнослужащих ЗВО
Около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
2022 учебный год военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий начали с проведения тактико-специальных учений, в ходе которых отработают боевое слаживание различных формирований, повысят профессиональное мастерство, а также освоят новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя.
Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов.
Каждое подразделение проведет учебный бой с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу противника.
Всего в мероприятии задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.