11.01.2022 (16:15)

В Центральном федеральном округе к боевой подготовке в полевых условиях приступили около 3 тыс. военнослужащих ЗВО

Около 3 тыс. военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

2022 учебный год военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий начали с проведения тактико-специальных учений, в ходе которых отработают боевое слаживание различных формирований, повысят профессиональное мастерство, а также освоят новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя.

Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов.

Каждое подразделение проведет учебный бой с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие технику и живую силу противника.

Всего в мероприятии задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.

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