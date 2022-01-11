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11.01.2022 (16:00)

Военные медики общевойсковой армии ЗВО отработали оказание первой медицинской помощи на учении в Воронежской области

Военные медики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали оказание первой медицинской помощи в ходе тактико-специального учения на полигоне Криница в Воронежской области.

В рамках первого в этом году учения военнослужащие совместно с офицерами медицинской службы оперативно развернули полевой медпункт, подготовленный к приёму большого числа раненых.

Военнослужащим предстояло произвести эвакуацию мотострелков и танкистов с района условного поражения, в том числе обеспечив безопасное извлечение «пострадавших» из военной и специальной техники. Оказание помощи условно раненым началось сразу во время транспортировки в автоперевязочных машинах АП-2.

Медицинские специалисты оперативно устанавливали характер ранений, накладывали жгут и обеспечивали перевозку «раненых» в подготовленный полевой госпиталь. После выполнения задач по эвакуации военные медики на специальных манекенах отработали восстановлении сердечных ритмов при помощи дефибриллятора и оказание соответствующей хирургической помощи.

Всего в первом учении со специалистами военно-медицинской службы общевойсковой армии ЗВО приняло участие свыше 110 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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