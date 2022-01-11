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11.01.2022 (15:45)

Артиллеристы Таманской дивизии ЗВО провели первые в этом году занятия на модифицированных гаубицах «Мста-С-М2»

На полигоне Алабино в Подмосковье артиллеристы Таманской мотострелковой дивизии гвардейской таковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) провели первые в этом году занятия на модифицированных самоходных гаубицах «Мста-С-М2».

Военнослужащие совершили марш по незнакомой местности в назначенный район, где развернули гаубицы в боевой порядок. Артиллеристы отработали наведение орудий с помощью спутниковых систем навигации, автоматизированных систем наведения и без использования технических средств, а также в ручном режиме. Командиры батарей отработали управление огнем из командно-штабной машины и провели радиотренировку.

Всего в занятиях приняло участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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