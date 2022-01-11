11.01.2022 (15:15)

В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ проводится фотовыставка, посвященная 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении проводится фотовыставка, посвященная 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции. На ней представлены эксклюзивные фотографии, запечатлевшие мгновения основных событий и героев тех дней.

Кроме того, военнослужащие, гражданский персонал соединения и члены их семей смогут ознакомиться с экспозицией музея Боевой славы соединения, на которой представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, хранящие память о событиях Новороссийской десантной операции 1943 года и подвигах героев-малоземельцев.

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