11.01.2022 (15:00)

Более 300 мероприятий боевой подготовки различного уровня проведут десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ в 2022 году

В наступившем 2022 году программа боевой подготовки тульских и рязанских десантников будет насыщенной и разнообразной.

Более 300 мероприятий боевой подготовки различного уровня будет проведено в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении. Основными из них станут полковое тактическое учение с Рязанским гвардейским парашютно-десантным полком, которое состоится в феврале и командно-штабное учение с Тульским гвардейским парашютно-десантным полком имени Дмитрия Донского в августе текущего года.

Кроме того, пройдет ряд тактических и тактико-специальных учений с воинскими частями боевого, тылового и технического обеспечения.

В целях повышения уровня огневой выучки личного состава войск и качества организации боевой подготовки, особое внимание будет уделено огневой подготовке при проведении упражнений учебных стрельб и контрольных занятий для всех категорий военнослужащих.

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