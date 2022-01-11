11.01.2022 (14:45)
Специалисты РХБ защиты продолжают дезинфекцию воинских частей Самарского гарнизона
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в связи с пандемией коронавируса проводят специальную обработку территории воинских частей Самарского гарнизона.
Подразделения РХБ защиты дезинфицируют рабочие и жилые помещения, территорию вокруг зданий и сооружений. Для дезинфекции применяется специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция. Он распыляется с помощью переносных автономных приборов.
Военнослужащие применяют многофункциональные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе автомобиля КамАЗ-43114, состоящие на вооружении подразделений РХБ защиты ЦВО. Работы проводятся в средствах защиты кожи, органов дыхания, лица и глаз.