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11.01.2022 (14:45)

Специалисты РХБ защиты продолжают дезинфекцию воинских частей Самарского гарнизона

Фото Видео

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в связи с пандемией коронавируса проводят специальную обработку территории воинских частей Самарского гарнизона.

Подразделения РХБ защиты дезинфицируют рабочие и жилые помещения, территорию вокруг зданий и сооружений. Для дезинфекции применяется специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция. Он распыляется с помощью переносных автономных приборов.

Военнослужащие применяют многофункциональные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе автомобиля КамАЗ-43114, состоящие на вооружении подразделений РХБ защиты ЦВО. Работы проводятся в средствах защиты кожи, органов дыхания, лица и глаз.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ , COVID-19
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