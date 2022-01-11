11.01.2022 (14:45)

Специалисты РХБ защиты продолжают дезинфекцию воинских частей Самарского гарнизона



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты РХБ защиты продолжают дезинфекцию воинских частей Самарского гарнизона

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в связи с пандемией коронавируса проводят специальную обработку территории воинских частей Самарского гарнизона.

Подразделения РХБ защиты дезинфицируют рабочие и жилые помещения, территорию вокруг зданий и сооружений. Для дезинфекции применяется специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция. Он распыляется с помощью переносных автономных приборов.

Военнослужащие применяют многофункциональные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе автомобиля КамАЗ-43114, состоящие на вооружении подразделений РХБ защиты ЦВО. Работы проводятся в средствах защиты кожи, органов дыхания, лица и глаз.

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