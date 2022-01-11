11.01.2022 (14:30)

Военные психологи ЗВО осуществляют непрерывное психологическое сопровождение молодого пополнения

Специалисты-психологи продолжают непрерывное психологическое сопровождение свыше 35 тыс. военнослужащих, прибывших для дальнейшего прохождения военной службы по призыву в соединения и воинские части Западного военного округа.

В ходе индивидуальной и групповой работы с новобранцами специалисты психологической службы используют методы комплексной оценки психоэмоционального состояния, обучают военнослужащих техникам снижения эмоционального напряжения и повышения стрессоустойчивости, применяют упражнения, нацеленные на формирование необходимого уровня сплоченности воинских коллективов для успешного выполнения ими учебно-боевых задач в ближайшем будущем.

Психологи регулярно осуществляют мониторинг психологического состояния молодого пополнения в ходе занятий на учебно-тренажерных комплексах, боевой технике, где обучаемым приходится сталкиваться с решением сложных и новых для себя интеллектуальных задач, направленных на тренировку памяти, объективную оценку складывающейся ситуации в изменяющихся условиях, принятие незамедлительных решений для эффективного выполнения поставленных задач.

Кроме того, проводятся специальные занятия с командирами подразделений, в ходе которых специалистами-психологами разъясняются основные требования к работе с военнослужащими, испытывающими проблемы с адаптацией к новым условиям армейской жизни, особенности и порядок оказания допсихологической помощи лицам с признаками острых стрессовых реакций.

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