11.01.2022 (14:15)

Молодые десантники Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ ознакомились с историей Приморского края

Военнослужащие, пополнившие осенью 2021 года Уссурийское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение, посетили музей Уссурийского городского округа. Молодым гвардейцам-десантникам была представлена возможность ознакомиться с краем, в котором им предстоит проходить военную службу.

В ходе осмотра экспозиций музея военнослужащие узнали много интересного из истории Приморского края, о его природных богатствах, особенностях быта и менталитета местных жителей, о том, как проходило освоение земель первыми переселенцами на Дальний Восток.

Молодые солдаты посетили главный зал музея - «Воинской Славы», который посвящен событиям Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов. Здесь собраны экспонаты, связанные с участием жителей Приморья в сражениях на фронтах войны и в боевых действиях на территории Афганистана, Чечни и в других горячих точках.

Особый интерес у молодых десантников также вызвали артефакты, обнаруженные археологами на территории Уссурийского городского округа - предметы обихода, личные вещи первых переселенцев.

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