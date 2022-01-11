11.01.2022 (13:45)

Министр обороны России провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, Министр обороны поблагодарил всех, кто в новогодние праздники находился на боевом посту, нёс службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в рамках миротворческих операций и в красных зонах госпиталей, обеспечивал порядок в воинских частях.

Далее Сергей Шойгу перешел к теме, которая в последние дни широко обсуждается в мире, — участие Коллективных миротворческих сил ОДКБ в стабилизации и нормализации обстановки в Республике Казахстан.

Глава российского военного ведомства напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января Коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развёртывание на территории Республики Казахстан. В короткие сроки — всего за трое суток — самолётами ВКС России был переброшен личный состав и техника.

«Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооружённых сил государств – членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развёртывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», — отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны также добавил, что высокий профессионализм и готовность к выполнению внезапно возникающих задач в очередной раз продемонстрировали лётчики военно-транспортной авиации.

В настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана.

«Кроме того, Министерством обороны организована отправка обратными рейсами российских граждан, которые задержались на это время и находились в это время на территории Республики Казахстан по разным причинам. Кто-то отдыхал, кто-то приехал к родственникам отмечать Новый год. Те люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами и естественно доставляются в аэропорты отправки и перевозятся на территорию России, где организована работа всех необходимых министерств, ведомств по их встрече, приему и отправке в места постоянного проживания, — сообщил глава военного ведомства. — Всего за трое суток перевезено 1719 человек. Эту работу продолжаем».

Сергей Шойгу подчеркнул, что выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан. И естественно по решению руководства Республики Казахстан.

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Продолжая селекторное совещание, глава военного ведомства напомнил, что в декабре на расширенном заседании Коллегии Минобороны России были подведены итоги деятельности Вооружённых Сил в 2021 году. Верховный Главнокомандующий отметил высокие результаты в сфере военного строительства и определил ключевые задачи на предстоящий период.

«Важно продолжить оснащение войск высокоточными комплексами, новейшими системами разведки, навигации, связи и управления. Необходимо активно осваивать современное оружие, новые формы и способы действия войск, внедрять технологии искусственного интеллекта», — сказал Сергей Шойгу, выступая перед участниками совещания.

Он также добавил, что в ходе боевой учёбы нужно готовить командиров с нешаблонным мышлением, способных принимать эффективные решения. Следует сосредоточить усилия на развитии военного и военно-технического сотрудничества с государствами Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ, а также на укреплении обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии.

Кроме того, продолжится совершенствование системы социальной защищённости военнослужащих.

«Таким образом, перед нами стоят серьёзные задачи. От того, насколько успешным будет их решение, зависит дальнейшее укрепление Вооружённых Сил, — заявил Министр обороны. — Сегодня детально обсудим планы на 2022 год по ряду основных направлений нашей деятельности».

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Далее глава военного ведомства рассказал об эпидемической обстановке в Вооружённых Силах.

«Все мероприятия по борьбе с ковидом выполнены в полном объёме. Число заболевших сократилось. Тем не менее в связи с появлением нового омикрон-штамма необходимо принять ряд дополнительных мер по защите личного состава», — отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны поручил руководителям образовательных организаций военного ведомства обеспечить жёсткий контроль медобслуживания с экспресс-тестированием и режимом изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков.

«На этот период заместителям Министра обороны, главнокомандующим видами Вооружённых Сил, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск усилить медицинскую службу вузов и довузовских образовательных организаций дополнительным медперсоналом военных округов, Северного флота», — поставил задачу глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также дал указание строго соблюдать установленные ограничения в ходе повседневной деятельности и массовых мероприятий, временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны, а также обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утверждёнными графиками.

«Главному военно-медицинскому управлению поддерживать на требуемом уровне запас экспресс-тестов, медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и резерв коечного фонда на случай ухудшения эпидемической ситуации в том числе в субъектах Российской Федерации, то есть среди гражданского населения», — добавил Министр обороны.

Оперативному штабу необходимо продолжить работу по недопущению распространения в войсках COVID-19.

«По-прежнему будем продолжать помощь и поддержку там, где это требуется и кислородом, и коечным фондом и, естественно, нашими врачами, как это было и в прошлом году», — заключил глава военного ведомства.

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