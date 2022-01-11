11.01.2022 (12:45)

Более 1,5 тыс. псковских десантников приняли участие в первенстве соединения по лыжному кроссу

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился чемпионат по лыжному кроссу среди воинских частей соединения.

На старт 5-километровой дистанции вышли более 1,5 тыс. военнослужащих, представляющих все воинские части соединения, которым предстояло пройти 2 круга по 2,5 километра.

Для осуществления контроля прохождения дистанции на всем ее протяжении инструкторы по физической подготовке вели учет прохождения контрольных отметок каждым военнослужащим. Контрольное время отсчитывалось от команды на начало гонки до пересечения финишной черты крайним военнослужащим подразделения.

По итогам лыжной гонки первое место завоевала команда гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка имени Александра Невского, личный состав которого прошел всю дистанцию лыжной гонки, придерживаясь четко выработанной тактики, позволившей показать лучший результат.

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