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11.01.2022 (13:00)

Более 2500 пациентов прошли лечение от COVID-19 в МФМЦ Минобороны России в Новосибирске

Более 2500 пациентов прошли лечение от коронавирусной инфекции в многофункциональном медицинском центре (МФМЦ) Министерства обороны России в Новосибирске с начала его работы.

Медицинскую помощь в учреждении получают военнослужащие, а также гражданские лица из числа ветеранов Вооруженных Сил и члены их семей.

«Работа центра продолжается в штатном режиме. После новогодних каникул повышения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией не отмечается. Заполняемость медцетра пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет около 70%. Могу отметить, что вакцинация и ревакцинация личного состава гарнизона и категорированного контингента от коронавирусной инфекции позволила снизить общую заболеваемость среди военнослужащих на треть. На данный момент фиксируется незначительное повышение уровня заболеваемости гриппом и сезонными ОРВИ. Военнослужащие с диагнозом грипп и ОРВИ также проходят лечение в МФМЦ», - пояснил заместитель начальника 425 военного госпиталя, подполковник медицинской службы Андрей Соколов.

Одновременно в центре может быть размещено 160 пациентов. Центр оснащен современным оборудованием: компьютерным томографом, техникой анестезиологии, эндоскопии, аппаратами УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации и передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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