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11.01.2022 (13:30)

На Северном флоте в мотострелковой бригаде состоялось занятие по вождению танков Т-80БВМ

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На одном из полигонов в Мурманской области военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота (СФ) отработали вождение танков Т-80БВМ. В мероприятии было задействовано более 70 военнослужащих и более 10 единиц техники.

Танкисты на боевых машинах проходили специальную трассу, оборудованную 15 различными препятствиями: противотанковыми рвами, минно-взрывными заграждениями, косогорами и колейными мостами. Также военнослужащие в составе колонн на максимально допустимых скоростях отработали манёвры различной сложности.

Итоги занятия показали высокий уровень подготовки механиков-водителей. В последующем танкисты выполнят стрельбы из штатного вооружения танков Т-80БВМ по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим различные наземные цели: танки, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт на дистанции от 700 до 2000 м.

Справочно:

Танк Т-80БВМ оснащён газотурбинным двигателем, адаптированным для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. Он обладает высокими эксплуатационными и боевыми характеристиками, оснащён современным вооружением. Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота был полностью перевооружён на эти машины в 2019 году.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Танки
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