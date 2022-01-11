11.01.2022 (12:30)

Летчики ЦВО приступили к выполнению первых в 2022 году учебно-боевых задач

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, самолетов-разведчиков Су-24МР, штурмовиков Су-25 и транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26 авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к отработке первых в 2022 году учебно-боевых задач.

В ходе учебно-боевой работы на аэродромах в Свердловской и Челябинской областях, Пермском и Красноярском краях, а также в Республике Киргизия экипажи выполнили более 50 задач. Летчики отработали огневое поражение условного противника, мониторинг воздушного пространства, разведку объектов «противника» и патрулирование районов дислокации войск. Экипажи транспортной авиации выполнили задачи по переброске техники и личного состава в районы выполнения учебно-боевых задач.

В отработке первых в 2022 году учебно-боевых задач было задействовано около 30 самолетов и более 500 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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