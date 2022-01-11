11.01.2022 (11:00)

Кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба отмечает 21-ю годовщину со дня создания

Кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации отметила 21-ю годовщину со дня создания. Коллектив получил поздравления от командования вуза, профсоюзной организации, ветеранов, коллег и выпускников из разных стран мира.

Сформированная в 2001 году, кафедра за короткие сроки разработала базовый курс учебных дисциплин и внедрила методику их преподавания. Уже в 2007 году подразделение было удостоено медали Совета Безопасности Российской Федерации и диплома Государственной Думы «За вклад в подготовку специалистов в области информационной безопасности».

Сегодня в единой системе высших учебно-научных центров кафедра информационной безопасности Академии Генштаба, которую возглавляет кандидат военных наук полковник Владимир Беляев, выступает головной организацией, осуществляющей подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в профильной области.

Коллектив кафедры ежегодно задействован по специальным вопросам в крупнейших учениях: «Центр-2019», «Кавказ-2020» и «Запад-2021». Преподаватели и ученые на постоянной основе изучают актуальные разработки в сфере информационных технологий, обмениваются опытом на конференциях и «круглых столах», готовят соответствующие рекомендации органам военного управления.

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