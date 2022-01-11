11.01.2022 (12:15)
Молодое пополнение армейского корпуса Балтийского флота выполнит первые учебные стрельбы из гранатометов РПГ-7
На полигонах в Калининградской области с военнослужащими молодого пополнения осеннего призыва мотострелковых полков армейского корпуса Балтийской флота состоятся учебные стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.
Молодые военнослужащие пройдут обучение по уничтожению бронированной техники противника. Гранатометчикам предстоит вести огонь на расстоянии от 200 до 350 м по полноразмерным мишеням, имитирующим танки противника. Мишени позволят оценить повреждения от попадания в разные части боевой машины для наглядного выбора лучшей точки прицеливания.
Перед тем, как выполнить стрельбу на огневом рубеже, все военнослужащие проходят теоретическую подготовку и сдают зачеты по технике безопасности. Сами учебные стрельбы пройдут под руководством опытных офицеров.
В занятии по огневой подготовке примут участие более 150 военнослужащих, планируется задействовать 10 единиц вооружения и военной техники.