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11.01.2022 (12:00)

Более 500 военнослужащих общевойскового объединения Балтийского флота совершили марши на полигоны Калининградской области

Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса Балтийского флота, а также танкового батальона мотострелкового полка, дислоцированного в городе Гусев Калининградской области, совершили марши на полигоны Павенково, Армейский и Чехово.

В полевых условиях после новогодних праздников продолжат зимний период обучения около трети подразделений всех соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота.

Для совершенствования боевой подготовки на полигонах полностью подготовлена учебная и материально-техническая база, оборудованы учебные классы. Кроме того, военнослужащие армейского корпуса для практических занятий изготовили более 500 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто- и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты.

Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения возобновятся в пунктах постоянной дислокации – в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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