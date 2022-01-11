11.01.2022 (12:00)

Более 500 военнослужащих общевойскового объединения Балтийского флота совершили марши на полигоны Калининградской области

Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса Балтийского флота, а также танкового батальона мотострелкового полка, дислоцированного в городе Гусев Калининградской области, совершили марши на полигоны Павенково, Армейский и Чехово.

В полевых условиях после новогодних праздников продолжат зимний период обучения около трети подразделений всех соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота.

Для совершенствования боевой подготовки на полигонах полностью подготовлена учебная и материально-техническая база, оборудованы учебные классы. Кроме того, военнослужащие армейского корпуса для практических занятий изготовили более 500 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто- и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты.

Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения возобновятся в пунктах постоянной дислокации – в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице