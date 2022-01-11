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11.01.2022 (11:45)

Специалисты военно-политической работы ЗВО подвели итоги конкурса «Город-сказка»

Специалисты военно-политической работы гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) подвели итоги конкурса на лучшее наглядное художественное оформление военного городка «Город-сказка».

Конкурс проводился в воинских частях и соединениях армии в период новогодних праздников. Работы представили творческие коллективы воинских частей из города Коломна Московской, Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

Участниками конкурса являлись воинские коллективы, а также члены семей военнослужащих, жители военных городков. Конкурсная комиссия рассмотрела более 30 предложений по функциональной разработке и творческому оформлению. Среди многих были представлены снежные лабиринты с тематическими ледяными горками для катания детей и воспитанников юнармейского движения, изображение мифических существ, лепка снеговиков и вооружения, военной техники в реальный размер, а также символа, пришедшего 2022 года – тигра.

Лучшие работы будут представлены на окружной этап конкурса для определения лучших творческих коллективов, а также награждения победителей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы
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