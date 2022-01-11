11.01.2022 (11:30)

Военнослужащие отдельного батальона РЭБ общевойсковой армии ЗВО в Воронеже сдали свыше 20 литров крови для помощи пациентам с COVID-19

Военнослужащие отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронежской области, сдали свыше 20 литров крови для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сдача крови донорами проходила в Воронежской областной клинической больнице №1. Перед процедурами плазмафереза и цитафереза военнослужащие прошли обязательное медицинское обследование, в ходе которого заполнили специальные анкеты, посетили врача-терапевта, а также сдали тест на резус-фактор и группу крови.

В сложной санитарно-эпидемиологической обстановке участие военнослужащих общевойсковой армии ЗВО в добровольных донорских программах жизненно необходимо жителям региона. Благодаря 100% вакцинации личного состава батальона РЭБ кровь каждого военнослужащего несет в себе иммуноглобулины, которые помогают бороться с болезнью и формируют иммунный ответ организма у граждан со слабый здоровьем.

Всего в донорский акции приняло участие свыше 50 военнослужащих отдельного батальона РЭБ общевойсковой армии ЗВО.

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