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11.01.2022 (11:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по предотвращению внештатных ситуаций

В мотострелковом подразделении Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось практическое занятие по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу мероприятия вблизи миротворческого поста произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего загорелось транспортное средство.

Личный состав поста вызвал пожарные команды, после чего выдвинулся к месту происшествия с первичными средствами пожаротушения и локализовали условное возгорание. Особое внимание уделили действиям военнослужащих ОГРВ ПРРМ при вытаскивании пострадавших из транспортных средств и оказании им первой медицинской помощи.

По прибытии пожарных команд к месту происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Подобные занятия проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Безопасность
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