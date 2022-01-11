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11.01.2022 (11:00)

В Приднестровье состоялось занятие с отделением огневой поддержки ОГРВ ПРРМ

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) состоялось занятие по огневой подготовке с отделением огневой поддержки.

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ военнослужащие отработали действия по оборудованию и маскировке своих позиций, а также провели разведку объектов условного противника и определили классификацию целей по важности и дальность до них.

В ходе занятия военнослужащие выполнили стрельбы в городских условиях из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс» по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и беспилотный летательный аппарат.

Занятие с личным составом отделения огневой поддержки ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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