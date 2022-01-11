11.01.2022 (10:45)

В Республике Бурятия подразделения ПВО береговых войск Тихоокеанского флота выполнят плановые боевые стрельбы

Подразделения противовоздушной обороны береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к маршу из Приморского края в Республику Бурятия для проведения боевых стрельб в рамках плановой боевой учебы. Марш протяженностью более 2,5 тыс. км совершается комбинированным способом с использованием железнодорожных путей и дорог общего пользования.

По прибытии на специализированный полигон Телемба, расположенный в Бурятии, расчёты мобильных зенитных ракетных комплексов «Оса» и других средств ПВО оборудуют полевой лагерь и приступят к практической боевой учёбе.

В ходе полевого выхода спланировано проведение ряда учений с выполнением боевых ракетных стрельб. Зенитчики отработают организацию охраны воздушного пространства, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и отражение воздушного удара по важным военным объекты.

К мероприятиям привлечено более 200 военнослужащих. Задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе модернизированные ЗРК «Оса», машины связи на базе БТР-80 и другая современная техника.

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