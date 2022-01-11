11.01.2022 (10:30)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в ходе дальнего похода вышел в Индийский океан

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», пройдя Малакский пролив, вышел в Индийский океан. Корабли ТОФ отправились в дальний поход за несколько дней до 2022 года.

На переходе в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях состоялась серия плановых учений по борьбе за живучесть кораблей. Личный состав аварийно-спасательных групп тренировался по нескольким сценариям. Военнослужащие выполнили нормативы по сбору аварийных партий, экипировке в пожарные костюмы, поиску и герметизации условно горящего отсека, а также устранению условной пробоины.

Планируется, что в период плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером «Варяг» российского флота порта Виктория Сейшельских островов.

За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице