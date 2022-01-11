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11.01.2022 (10:15)

Экипажи современных штурмовиков Су-25СМ ЮВО на Кубани приступили к первым полетам в 2022 году

Экипажи современных штурмовиков Су-25СМ («Грач») авиационной части Южного военного округа (ЮВО), базирующейся в Краснодарском крае, приступили к выполнению первых практических полетов в 2022 году.

В мероприятиях летной подготовки принимают участие более 100 военнослужащих летного и технического состава, а также наземных обеспечивающих служб, задействовано около 20 самолетов.

При выполнении полетных заданий летчики совершенствуют навыки пилотирования авиационной техники в горной местности в сложных метеорологических условиях, а также ночью, в различном диапазоне высот.

Экипажи также отрабатывают пуски управляемых ракет и сброс корректируемых авиабомб по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов на Кубани.

Всего в наступившем году пилоты штурмовиков Су-25СМ совершат свыше 1,7 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решаться задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов и баз условного противни.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Южный военный округ , Боевая подготовка
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