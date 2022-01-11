11.01.2022 (09:45)

Минометчики КФл поразили свыше 100 мишеней в условиях горно-лесистой местности

На полигоне Аданак минометчики мотострелкового соединения Каспийской флотилии (КФл) поразили свыше 40 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника в условиях горной местности.

Военнослужащие применили тактику «кочующих» минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, при стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами – возвышенностями.

Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Тактика «кочующих» минометов применятся в ходе боевой подготовки, основываясь на опыте современных вооруженных конфликтов. Нововведение позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.

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