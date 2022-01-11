11.01.2022 (09:30)

Летчики российской авиабазы Эребуни приступили к полетам в сложных метеоусловиях в горах Армении

Летчики армейской авиации российской авиабазы Эребуни в Армении в рамках занятий по боевой подготовке приступили к отработке задач в зимних метеоусловиях в горной местности.

Военнослужащие на практике выполняют взлеты и посадки на ограниченные заснеженные площадки, разведку местности, поиск и определение объектов условного противника с применением тепловизоров и приборов навигации.

Экипажи вертолетов в ходе самостоятельных полетов отрабатывают заходы на посадку по приборам, полеты над высокогорным полигоном Алагяз с обнаружением движущихся целей «противника» и посадку вертолетов в горах с одним выключенным двигателем.

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