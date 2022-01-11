11.01.2022 (09:15)

Военнослужащие ЮВО в 2022 году примут участие в семи совместных международных учениях

Основным мероприятием международного военного сотрудничества Южного военного округа (ЮВО) в 2022 году станет участие в семи совместных международных учениях.

На территории ЮВО спланировано проведение совместного российско-индийского межвидового учения «ИНДРА-2022». Сухопутные подразделения вооруженных сил России и Индии в сентябре отработают совместные учебные задачи на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области. Морская составляющая учения будет организована в акватории Черного моря.

Также в морских полигонах ЮВО в акваториях Черного и Каспийского морей в текущем году спланировано провести совместное российско-египетское военно-морское учение «Мост дружбы-2022» и российско-казахстанское военно-морское учение соответственно. Уточнение сроков проведения учений состоится в ходе планирующих конференций.

На территории иностранных государств в 2022 году состоятся четыре международных учения. Совместное российско-алжирское тактическое учение состоится в августе на территории Алжирской Народной Демократической Республики. В Исламскую Республику Пакистан на совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2022» подразделения ЮВО отправятся в октябре. Специалисты войсковой противовоздушной обороны ЮВО готовятся в сентябре провести совместное российско- египетское учение «Стрела дружбы-2022» на территории Арабской Республики Египет.

Военно-морское учение с моряками военно-морских сил Алжирской Народной Демократической Республики совместно с экипажами кораблей Черноморского флота планируется провести в этом году в акватории Средиземного моря. Сроки будут согласованы позднее.

Кроме того, в рамках «Армейских международных игр-2022» на территории ЮВО готовятся принять иностранные команды шести конкурсов: «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» в г. Волжский Волгоградской области, «Чистое небо» в г. Ейск Краснодарского края, «Кубок моря» в дагестанском Каспийске, «Елубина» в Севастополе и «Эльбрусское кольцо» в п. Терскол Кабардино-Балкарской Республики.

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