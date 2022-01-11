11.01.2022 (09:00)

В подразделениях береговых войск Каспийской флотилии стартовали сборы снайперов

С подразделениями снайперов морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) стартовали учебно-методические сборы на учебном комплексе «Скорпион».

В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военнослужащие отточат приёмы и способы ведения разведки, а также действия в составе подразделений. На практических занятиях военнослужащие отработают мероприятия и действия при обнаружении противника на прибрежных участках местности.

Основной задачей сборов является изучение в теории и закрепление на практике навыков скрытного передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, а также умения выбирать и оборудовать позиции в сложных физико-географических условиях.

Всего на сборы привлечено около 200 военнослужащих подразделений КФл, задействовано порядка 30 единиц специальной и военной техники.

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