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11.01.2022 (08:45)

На полигоне в Северной Осетии приступили к стрельбам расчеты артиллерии большой мощности

На полигоне Тарское в Северной Осетии стартовали учения артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии.

В полевых условиях расчеты 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» нанесут удары по критически важным целям условного противника. При выполнении задачи личный состав скрытно выдвинется на позиции, проведет доразведку целей с помощью беспилотника и откроет огонь корректируемыми минами по целям, имитирующим заглубленные командные пункты, пункты управления систем ПВО, беспилотную ударную авиацию условного противника, расположенных на дальности до 20 километров.

Накануне подразделения артиллеристов совершили марш комбинированным способом, отработав на маршруте движения задачи противодействия диверсионным группам условного противника и преодоление зараженных участков местности.

Миномет 2С4 «Тюльпан» способен вести огонь обычными минами (массой около 130 килограммов) на расстояние до 9,5 километров, активно-реактивными (массой около 230 килограммов) – до 20 километров.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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